Arriva a Manfredonia la mostra di AQP 'La fontana racconta'

In occasione del centenario dell’arrivo dell’acqua in provincia di Foggia, arriva a Manfredonia, allestita nelle ex Fabbriche San Francesco, la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese (AQP) ‘La fontana racconta’. Si tratta di sessanta scatti e decine di manufatti d'epoca messi a disposizione dei cittadini dal 16 aprile al 4 maggio. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20, mentre il sabato dalle 9 alle 12. L’ingresso è libero.

“Dopo la grande festa di piazza – spiega il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese – anche questa mostra ci spinge alla riflessione sul valore della risorsa acqua e sull’importanza della sua tutela. Fotografie e cimeli esposti ci riportano a un passato faticoso e appassionante che ha posto le basi per quello che Acquedotto Pugliese è oggi, una realtà dinamica, punto di riferimento in Italia e in Europa per innovazione e vocazione alla sostenibilità”.

“Dobbiamo avere tutti consapevolezza – sottolinea la consigliera di amministrazione di AQP, Rossella Falcone - che l’acqua pubblica non è una cosa scontata, ma un bene da tutelare. L’obiettivo è quello, oltre alla conoscenza della storia dell’Acquedotto Pugliese, di sottolineare il ruolo insostituibile dell’acqua pubblica per il benessere e lo sviluppo del territorio e, quindi, promuovere un uso più maturo e consapevole di tale bene primario”.