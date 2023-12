Presepi e diorami in mostra a San Severo: c'è anche la Natività ambientata in piazza San Francesco

Torna l’ormai tradizionale rassegna di presepi e diorami organizzata dalla sede di San Severo dell’associazione italiana Amici del Presepio, presieduta da Luigi Montanaro. ‘San Severo Presepi’ è giunta alla sua 28esima edizione e fino al 7 gennaio sarà visitabile nell’ex caserma dei vigili del fuoco in Corso Giuseppe di Vittorio 156.

L’edizione di quest’anno coincide con la ricorrenza degli 800 anni dal primo presepe di San Francesco a Greccio. Le diverse associazioni hanno declinato i loghi per l’anniversario, organizzato eventi e manifestazione.

Gli Amici del Presepio di San Severo hanno scelto di recuperare la vecchia tradizione di ambientare il presepe in un angolo della città, com’è spesso accaduto negli anni passati. Da qui l’idea di rappresentare la Natività in un angolo tipico e molto importante del passato dei sanseveresi: piazza San Francesco, con il suo palazzo da tutti ricordato come sede dell’orfanotrofio e con la relativa chiesa, dedicata proprio a San Francesco.

A far ‘visita’ alla Natività, in atto di adorazione verso il Bambino, anche una statua di San Francesco fatta realizzare per l’occasione. La Sacra Famiglia, come vuole la tradizione e come scrivono gli Evangelisti, non trova posto in una degna dimora, ma ha il Suo misero riparo sotto una tettoia improvvisata nella piazza, proprio come pensò San Francesco, nella fredda notte di Greccio, quando volle vedere con i propri occhi le difficoltà incontrate dalla Famiglia di Nazareth e da Maria che doveva dare alla luce il piccolo Gesù.

Il presepe, che occupa la scena centrale della mostra, con un’area di circa 10 mq, ha richiesto diversi mesi di lavorazione da parte dei soci della sede di San Severo: dallo studio del progetto con le foto della piazza, allo sviluppo in piano del lavoro; dall’incisione del polistirene (materiale con cui è realizzato) fino alla cura dei particolari del portale, dei balconi e tutte le minuterie.

La sede non lavora solo a Dicembre per allestire la mostra, ma ha tutta una serie di attività articolate durante l’intero anno. Attività che comprendono i corsi di tecnica (per i nuovi adepti) tenuti a marzo, lavori sugli accessori e presepi, presenti nell’angolo del mercatino allestito nella mostra a cui i soci lavorano incontrandosi ogni mercoledì e giovedì presso la sede.

Oltre a questa scena, sono esposti circa altri 30 presepi nelle vetrine e 20 Diorami (le scene visibili solo da un ‘boccascena’ e che danno al visitatore una visione prospettica dell’opera realizzata).

Alcuni di questi diorami, rappresentano un percorso ben preciso con le rappresentazioni che vanno dall’annuncio dell’Angelo Gabriele a Maria, passando per la nascita di Gesù, fino ad arrivare alla fuga in Egitto.

La mostra, patrocinata dal Comune di San Severo, sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 18alle 20.30, fino a Natale.

Durante le festività natalizie, invece, sarà aperta tutti i giorni, sempre con gli stessi orari.

Sabato 16, alle 19.30, ci sarà la cerimonia della benedizione dei Gesù Bambino dei presepi allestiti nelle case. Come ogni anno, saranno disponibili visite anche di mattina per gruppi e scolaresche, telefonando al 335-7293665.