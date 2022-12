A San Marco in Lamis la mostra retrospettiva dell'artista Nick Petruccelli

Ad un anno e mezzo dalla morte, il Centro Studi ‘J. Tusiani’ e il Cdec (Centro Documentazione sull’Emigrazione) di San Marco in Lamis organizzano la mostra retrospettiva dell’artista Nick Petruccelli intitolata Magia della materia e speranza cristiana nell’uomo, curata da Gaetano Cristino, Sergio D’Amaro e Gianfranco Piemontese. La mostra, ospitata nella Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco – F. De Carolis' di San Marco in Lamis, sintetizza il lungo cammino creativo dell’artista dagli anni Sessanta fino al primo decennio del Duemila.

La singolarità di Nick Petruccelli, emigrato giovanissimo in Australia e Germania e poi rientrato nel paese d’origine, è stata ampiamente sottolineata dalla critica più avveduta che ha indicato la poliedricità del suo ingegno inventivo e la molteplicità delle forme, delle tecniche e dei materiali per esprimerlo: dalla ricerca sull’immaginario arcaico agli abissi del metafisico, dal geometrico astratto all’arte sacra, dal rapporto tra tempo ed eternità alle tenebre della Shoah e delle foibe. La mano di Petruccelli è stata capace di plasmare, così, la pietra come la ceramica, il pellame come le ossa animali, il legno come il cemento. Le sue opere sono state ospitate in spazi prestigiosi, da New York a Firenze, da Venezia a Roma, dove ha esposto più volte.

La mostra e il relativo catalogo sono stati realizzati grazie al sostegno finanziario della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, sempre sollecita nel suo impegno mecenatesco. Il patrocinio è stato assicurato dalla Provincia di Foggia, dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, dal Comune di San Marco in Lamis, dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Santuario di San Matteo.

La mostra sarà inaugurata il 23 dicembre 2022 alle ore 11 e resterà aperta (tra le 9,30 e le 12,30) fino al 4 gennaio 2023, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Interverranno oltre ai curatori, anche il presidente della Fondazione foggiana prof. Aldo Ligustro.