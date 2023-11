A Foggia in mostra 'la via della bellezza' del fotografo pluripremiato Umberto Verdoliva

Molti suoi progetti fotografici sono stati pubblicati dalle principali riviste di settore e premiati anche all’estero. E ora arriva a Foggia. Umberto Verdoliva, venerdì 10 novembre alle 17.30 sarà presso il Museo Civico per inaugurare la mostra a lui dedicata dal titolo ‘La via della Bellezza’ (visitabile fino al 5 dicembre).

Inserita all’interno della dodicesima edizione di ‘FoggiaFotografia: La Puglia senza confini’ organizzata dal FotoCineClub Foggia in collaborazione con la FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche) e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Foggia e del Polo Biblio-Museale di Foggia-Biblioteca La Magna Capitana, metterà in mostra gli scatti in bianco e nero analogico del fotografo campano.

“Perché – ha spiegato Verdoliva – viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più belli? È lo stesso processo mentale che metto in atto con la fotografia: raccogliere semplici attimi dal quotidiano per conservarli nel tempo con la speranza che qualcun altro veda con i tuoi occhi. La via della bellezza è una questione di sguardi, è il potere degli occhi che tentano di vedere fuori il riflesso di ciò che è dentro per spiegarlo a sé stessi, forse la bellezza come celebrazione della vita dove un pensiero unico e costante sottrae attimi al divenire rendendoli inattaccabili e resistenti al tempo stesso che li ha generati. Infatti la mostra è una lunga passeggiata incantata da volti, gesti, forme, luci che attraverso una fotocamera: Mi piace trasformare in armonia, fascino, poesia”.

Umberto Verdoliva è nato nel 1961 a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Vive a Treviso. Ha amato immediatamente la fotografia di strada, consapevolezza che nel tempo lo ha spinto ad indagare l’umanità, non solo quella incontrata per caso nelle strade, come se facesse parte delle sue cose più care. Un immenso album di famiglia dove ‘sconosciuti’ e ‘conosciuti’ s’intrecciano tra loro attraverso un filo comune fatto di poesia, speranza, bellezza e memoria. Quel ‘personale quotidiano’ che rappresenta il luogo di tutta la sua ricerca.

Nel 2013 ha fondato “SPONTANEA” un collettivo italiano dedicato alla street photography (sciolto nel 2019). In questi anni ha realizzato numerosi progetti fotografici che, seppur distinti, sono in realtà un unico viaggio che racconta la storia dell’uomo. Nel 2023 è stato nominato Autore dell’anno FIAF con la pubblicazione di una monografia dedicata dal titolo ‘Nel mio cerchio’.