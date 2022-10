'FoggiaFotografia': al FotoCineclub la mostra interattiva di Concetta Russo

Proseguono gli appuntamenti della 11ma edizione di “FoggiaFotografia: La Puglia senza confini” manifestazione organizzata dal FotoCineClub di Foggia.

Martedì 1° novembre alle 18,30 presso la sede del circolo foggiano in via Ester Lojodice, 1 sarà la volta di Concetta Russo che presenta il suo progetto itinerante «Tessere d'identità sconosciute», una mostra interattiva tra pittura e fotografia.

"Identità libere e sconosciute che nascono da una mano collegata ad una mente in modalità offline.

Sarà l'istantaneità di uno scatto fotografico ad incontrare ogni singola identità." Così l’artista descrive la sua mostra.

Piccole tessere realizzate ad acquerello rappresentano volti sconosciuti e immaginari in cerca di un'identità. Sarà il pubblico a dare un volto e un nome ad ogni tessera attraverso l'estemporaneità di uno scatto fotografico e potrà rivedersi in una sfumatura di colore, in uno sguardo oppure in un tratto particolare del viso.

Sarà un gioco in cui fantasia, allegria e colore cattureranno nuove identità che da "sconosciute" diventeranno "conosciute".

Concetta Russo, nota pittrice e fotografa, vive e lavora tra Bologna e Orta Nova. Specializzata nella tecnica iperrealista e in decorazione. Dal ’91 ad oggi partecipa a molte collettive, tra cui due edizioni della Biennale di Salerno. Inaugura al Palazzetto dell’Arte di Foggia la personale «Oltre il discreto» e con il fotografo Daniele Ficarelli «I luoghi dell’abbandono». Annovera due bipersonali: a Bologna, con l'artista veneta Giulia Gellini in occasione di Art City, e a Lucera, con lo stilista Raffaele Stoico.

Partecipa alla collettiva itinerante «Ex-voto per Arte Ricevuta» a Lucca Art Fair, e all’evento milanese Grand Art con la partecipazione della Fondazione Maimeri. Espone al Museo Marino Marini di Firenze. Un suo dipinto è donato a Beppe Vessicchio per il 1º Premio Nazionale della Solidarietà Saverio Ladogana, ’19. Nel 2020 con C23 Home Gallery espone ad Affordable Art Fair a Milano.

La mostra sarà visitabile, alla presenza dell’autrice, anche nei giorni 2,3 e 5 novembre dalle 18.30 alle 20.30.