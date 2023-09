A Monte Sant'Angelo l'edizione 2023 di 'Mònde' è una 'chiamata all'avventura'

È una vera e propria ‘chiamata all’avventura’ quella che caratterizzerà l’edizione 2023 di ‘Mònde - Festa del Cinema sui Cammini’ in programma dal 5 all’8 ottobre a Monte Sant’Angelo. Per il suo sesto compleanno, infatti, il Festival di quest’anno sarà caratterizzato da appuntamenti che avranno come fil rouge l’anelito al cambiamento e l’incontro con l’ignoto a cui non si può sfuggire e che sono tipici – appunto – della cosiddetta ‘chiamata all’avventura’ dei personaggi delle storie, letterarie e cinematografiche che siano.

“Per ridestare idealmente il nostro eroe dalla sua condizione di torpore iniziale – spiega il direttore artistico di ‘Mònde’ Luciano Toriello – abbiamo pensato ad un particolare strumento sonoro della tradizione garganica, ma non solo, la ‘tròzzele’ (o bàttola, in italiano) che è al centro del visual di questa edizione. Sarà il suono stridulo della ‘tròzzele’, tipica delle coreografiche processioni della Settimana Santa, ad accompagnarci alla scoperta delle proiezioni, dei cammini, degli eventi e degli ospiti del 2023”.

Tra gli ospiti di quest’anno c’è Salvatore Cascio, l’indimenticabile Totò di ‘Nuovo Cinema Paradiso’, che racconterà la sua storia, dall’esperienza nel film premio Oscar di Giuseppe Tornatore alla retinite pigmentosa, una rara forma di cecità ereditaria da cui è affetto. Sarà inoltre proiettato ‘A occhi aperti’ di Mauro Mancini, cortometraggio interpretato dall’attore siciliano e che è stato prodotto da Movimento Film e Rai Cinema per Fondazione Telethon.

A Monte Sant’Angelo arriverà anche Sara Ciocca, la giovanissima attrice che ha già recitato in ‘La Dea Fortuna’, ‘Il giorno più bello del mondo’, ‘America Latina’ e che dal 5 ottobre tornerà su Rai Uno con la seconda stagione della serie tv di successo ‘Blanca’. A ‘Mònde’ presenterà il nuovo lungometraggio che la vede protagonista, ‘Nina dei Lupi’ di Antonio Pisu, presentato anche a Venezia.

E tornerà Rosa Diletta Rossi, attrice cinematografica, teatrale e televisiva di origine pugliese, protagonista della serie tv ‘Maria Corleone’. Sarà lei la madrina dei matinée dedicati agli studenti. Tra le proiezioni immancabile la sezione dedicata ai documentari sui cammini, mentre la novità del 2023 sarà la sezione ‘Green Screen’ che prevede film su tematiche ambientali e sostenibilità.

Ma come tradizione vuole, anche per questa edizione ‘Monde’ non sarà soltanto cinema. Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di riscoprire le antiche vie di pellegrini e crociati. Tre i cammini in programma organizzati in collaborazione con la ‘Associazione Monte Sant’Angelo Francigena’ e ‘MooVeng’ e grazie ai quali si andrà alla scoperta del convento delle monache insurrezionaliste e degli eremi del canyon di Pulsano, si seguiranno le orme degli antichi pescatori garganici lungo ‘l’antica Via del Sole’ e si partirà alla ricerca del colosso della Foresta Umbra, ovvero il faggio più grande ed alto di tutta la faggeta.