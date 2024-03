A Monte Sant'Angelo tornano le fanoje in onore di San Giuseppe

Lunedì 18 marzo nel centro storico di Monte Sant'Angelo, tornano le Fanoje di San Giuseppe. Si tratta di una tradizione in onore di San Giuseppe che – come si legge sul sito del Comune di Monte Sant’Angelo – simboleggiava, nell'immaginario collettivo, il passaggio dalla stagione fredda a quella mite. Attraverso un rito propiziatorio e purificatore si celebrava, appunto, l'arrivo della primavera. Ogni rione approntava la legna per l'accensione di queste imponenti cataste costituite da tronchi d'albero, vecchi oggetti, utensili stantii e stracci logori ammassati uno sull'altro per formare delle vere e proprie pire.

Riconosciute dalla Regione Puglia tra i ‘riti del fuoco’, rappresentano l'apertura della quinta edizione della Settimana dell'Educazione promossa con gli Istituti scolastici dedicata a storia, cultura, tradizioni tramandate alle nuove generazioni.

A breve il programma completo.