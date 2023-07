Monte Sacro Festival: la terza edizione a Mattinata

MONTE SACRO FESTIVAL 2023

Dal 14 Giugno al 12 Settembre

Mattinata, Manfredonia, Foggia, Monte Sant’Angelo



PROGRAMMA EVENTI

13 – 14 - 15 luglio

Mattinata – (Foggia)



Dopo il prologo di giugno, la terza edizione del Monte Sacro Festival prosegue con tre giorni intensi (dal 13 al 15 luglio) di arte e performance. La manifestazione interdisciplinare che unisce musica, danza e teatro, per questa sezione estiva del suo programma, si realizzerà in luoghi suggestivi e poco consueti del Comune di Mattinata, affacciato sulla costa meridionale del promontorio del Gargano.



Il Festival, organizzato da Associazione La Dramaturgie, diretto da Arturo Annecchino, compositore noto e acclamato internazionalmente, è sostenuto dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Mattinata.



Il Festival in queste date di luglio, che vedono il coordinamento registico di Nicoletta Robello e quello organizzativo di Lara Maroni, offre appuntamenti che propongono un’originale intersezione tra vari linguaggi artistici, in equilibrio tra il popolare e il colto.



Ecco il programma



Giovedì 13 Luglio / ore 21.00

Anfiteatro della Villa Comunale

King Kong / sonorizzazione dal vivo

Colonna sonora estemporanea del film King Kong (1933, regia di Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper) eseguita dal vivo dal M° Arturo Annecchino e dalla Synphònia Band.



Venerdì 14 Luglio / ore 21.00

Anfiteatro della Villa Comunale

Missalaika / opera quasi rock

La Synphònia band (Martina Sciucchino voce, Simone Stopponi chitarra elettrica e voce, Emanuele Bruno tastiere e synth, Emanuele Ranieri basso, Luca Costantini batteria) con il M° Annecchino, porta in scena un’opera rock in cui la musica è legata da un sottile filo rosso che va dal progressive alla classica contemporanea, per un viaggio onirico senza confini. Missalaika è un caleidoscopio di stili, atmosfere, sonorità narranti che, in una lingua immaginaria, catturano attimi di un lungo viaggio: quello tra i mondi del cinema e del teatro, attraverso le musiche composte da Arturo Annecchino per questi stessi mondi, lasciando al pubblico la propria interpretazione.



Sabato 15 Luglio / ore 21.00

Faro della Legalità – Corso Matino

PlayLand – i concerti dello sport

“La Land del gioco che è anche la Land del suono che è anche la Land della recitazione e dell’ascolto: gli spettatori diventano note e il solo muoversi o attraversare lo spazio si trasforma in suono. Una partitura aleatoria, un manifesto dell'attimo. Una fiera della creatività dominata dal Play”.

Nello spazio del corso principale di Mattinata, un campo di calcio costruito per l’occasione con note musicali e un pentagramma dipinti in strada, coinvolgerà musicisti e spettatori, in un interplay sonoro.



Dopo il prologo, con le prime date realizzate a giugno e dopo questa parentesi di metà luglio, il Festival proseguirà con personaggi popolari e prestigiosi gruppi di spettacolo internazionali ed emergenti fino ai primi giorni di settembre.







info e prenotazioni 347 8874694