Miss Italia ad un passo: la Capitanata sostiene Anna Pia, Martina e Simona

Cominciano le prefinali nazionali di Miss Italia, il blasonato concorso di bellezza della patron Patrizia Mirigliani giunto alla 83^ edizione.

Proveranno a strappare il ticket per la finale dieci ragazze provenienti da tutta la Puglia e vincitrici delle fasce regionali assegnate nel lungo tour messo a punto dall?esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi a partire da maggio, poche settimane dopo la conquista del mandato a lungo sognato.

Queste le miss che si contenderanno l?unico posto riservato al tacco d?Italia.

Rosanna Carlucci, 21enne barese, studentessa di Scienze e tecniche psicologiche, nominata miss kissimo Biancaluna nella tappa di Rutigliano del 10 luglio.

Anna Pia Masciaveo, 22enne cerignolana, responsabile della gestione delle casse in un supermarket, premiata come miss Sorriso nella finale di Spinazzola del 30 luglio.

Martina Lupo, 18enne cerignolana, studentessa di amministrazione, finanza e marketing e incoronata miss Eleganza dalla miss Italia in carica Zeudi Di Palma il 7 agosto a Mattinata.

Simona Frascaria, 20enne di San Nicandro Garganico, studentessa di scienze delle attività motorie e sportive e campionessa italiana di ginnastica aerea, vincitrice della finale miss miluna del 9 agosto ad Ordona.

Nicole Pentrelli, 21enne di Toritto, studentessa dell?Accademia delle belle arti con indirizzo cinema e fotografia che ha ricevuto da Zeudi Di Palma la fascia di miss Cinema a Bisceglie il 12 agosto.

Giorgia Polimeno, 18enne di Sogliano Cavour, studentessa del liceo scientifico diventata miss Rocchetta bellezza nella serata del 20 agosto davanti al castello di Barletta.

Fabiana Leuci, 18enne biscegliese, studentessa d?istituto tecnico settore turistico che dalla tappa del 30 agosto a Quasano è miss sport Givova.

Elisabetta Lelario, 23enne barlettana, studentessa di lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale con l?hobby del canto e della recitazione che una commissione tecnica ha voluto come miss social per il suo reel di promozione turistica realizzato per l?iniziativa miss Italia racconta l?Italia.

Federica Todisco, 30enne di Cellino San Marco, ingegnere gestionale e business analyst che l?11 settembre ha ricevuto la fascia di miss Castel del Monte assegnata una settimana prima ad Andria ma lasciata libera da miss Puglia.

Isabella Lapenna, 21enne di Palo del Colle, studentessa di lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, vincitrice del più ambito titolo di miss Italia Puglia nella finalissima di Giovinazzo che ha visto come madrina la showgirl Matilde Brandi e come ospiti gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.

Le 10 pugliesi saranno a Fano, nelle Marche, dal 16 al 18 settembre e saranno ospiti di eventi spettacolari e mondani ma saranno anche sottoposte alla valutazione di una commissione tecnica composta da una giornalista, una psicoterapeuta, da un attore, da un medico chirurgo, da un?atleta e da una stylist.

Domenica sera il verdetto, verrà annunciato chi delle bellezze proposte dalla Carmen Martorana Eventi rappresenterà la Puglia e proverà a diventare Miss Italia.