A Foggia la quarta edizione del Methalloween, il “dolcetto o scherzetto” più oscuro d’Italia

Foggia si prepara per la quarta edizione del Methalloween, il “dolcetto o scherzetto” più oscuro d’Italia.

Il 31 ottobre sarà l’icona tricolore mondiale del Metal estremo, i Necrodeath, da quasi 40 anni nella scena mondiale hard rock/Metal, a farvi immergere nell’oscurità più assoluta. Insieme agli Stige e ai Mater Infecta sono pronti per il magico rito della Notte delle Streghe.

Apertura porte alle 20.30; alle 21 il concerto dei Mater Infecta, seguito dall'esibizione degli Stige alle 22. Alle 23.15 gran finale con i Necrodeath.

La location che ospiterà la serata è il Cubo Live Club, sito in via Tratturo Castiglione 10, locale dotato di ampio parcheggio interno e che curerà con una ampia scelta gastronomica (anche vegana) il food and beverage.

Saranno presenti all’interno della location stand di vendita e promozione musicale di CD ed abbigliamento Metal. Il fest avrà posti limitati e il contributo per l’ingresso sarà di 12 euro.

Info e prenotazioni: metalzone2021@libero.it