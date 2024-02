Arriva in libreria ‘Il mago di Oz’ secondo la professoressa Anna Valente. Presentazione venerdì 23 febbraio

Un viaggio strepitoso con mille scoperte lungo il cammino. È ‘Il meraviglioso mago di Oz’, il romanzo per ragazzi scritto da L. Frank Baum e pubblicato nel 1900, che ancora oggi affascina grandi e bambini.

Merito delle atmosfere magiche, dei personaggi così straordinariamente simili ad ognuno di noi, e del messaggio finale che sprona a credere nelle proprie potenzialità.

Tradotto in oltre cinquanta lingue, oggetto di numerosi adattamenti (dal cinema al teatro, dal fumetto al gaming), oggi il celebre romanzo si arricchisce di una nuova e interessante versione made in Puglia’.

Si tratta de ‘Il mago di Oz’ raccontato da Anna Valente e illustrato da Michele Barone, edito dalla barese Progedit e che verrà presentato venerdì 23 febbraio alle 18 presso la libreria Mondadori di via Oberdan.

A dialogare con l’autrice, la professoressa Anna Valente, sarà la giornalista Germana Zappatore. Si tratta di un appuntamento imperdibile per scoprire una edizione che non può mancare nella libreria di casa e nella sezione ragazzi delle biblioteche perché affianca alla storia di Dorothy e dei suoi amici, alcuni box di approfondimento, la rubrica ‘Oz pop’ con interessanti curiosità e suggerimenti sulle riscritture contemporanee e la sezione ‘Adesso tocca a te’ per mettersi alla prova con giochi e tools digitali. N

Note biografiche Anna Valente.

Nata a Taranto, è insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, rieducatrice del gesto grafico, orientatrice in formazione, tutor di Staffetta e autrice di incipit per Bimed (la Staffetta di Scrittura Creativa per la Cittadinanza e la Legalità). Michele Barone. Nato a Bari, inizia la sua attività come illustratore nel 2012 realizzando tavole per Le avventure di ‘Cesarino nel campo dei miracoli’, successivamente per ‘Il Cantasogni’ (2014), ‘Il piccolo cittadino’ (2016), ‘Iky Nana e il segreto di Angelica’ (2018), ‘I giorni della balena’ (2019), ‘Ciclamina e il mistero della Costituzione violata’ (2021), tutti volumi pubblicati per Progedit. Collabora alla colorazione della fiaba ‘Nel mondo incantato con Emma e Mattia’ (Genova 2014). Nel 2016 realizza copertine e tavole per il mensile ‘Narcomafie’.