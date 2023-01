Lunatica INCANTIna, il 2023 si apre con il concerto di Frank Sinutre

Un concerto di musica elettronica non convenzionale per dare il benvenuto al 2023. Lunatica INCANTIna apre il nuovo anno con il concerto dei Frank Sinutre che si terrà il 5 gennaio alle ore 21:28 presso Cantine Arpi.

Il duo di musicisti, che utilizzano strumenti musicali elettronici fatti in casa, è formato da Isi Pavanelli (ReactaBOX, synth, beat maker, Drummabox, vocoder) e Michele K. Menghinez (chitarra, basso, lap steel guitar, voce, batteria, percussioni). Frank Sinutre è un progetto elettronico nato nel 2011 a Mantova e, per le loro performance, utilizzano strumenti elettronici fatti in casa, oltre a quelli tradizionali. Al centro del loro progetto musicale il ReactaBox, uno strumento che produce suoni grazie allo spostamento di piccoli cubi su un piano luminoso, quello dei Frank Sinutre si contraddistingue per essere un midi-controller, ossia un dispositivo elettronico che permette di manipolare suoni, attivarli, disattivarli e controllarli attraverso programmazioni a computer o su sintetizzatori. Questa modalità in particolare dà la possibilità di avere più combinazioni di suoni, ottenendo così composizioni sempre uniche e nuove.

DISCOGRAFIA

Nel 2012 esce il primo album La Colpa della Leonessa Soundtrack, colonna sonora dello spettacolo teatrale La colpa della Leonessa diretto da Anna Volpi e presentato al “Festival de Teatro Social” di Valencia. Nel marzo 2014 realizzano un secondo album Musique pour les Poissons pubblicato dall'etichetta newyorkese “System Recordings”. L'album è uscito in concomitanza e in coppia con il libro: Racconti per Pesci del Mare d'Aria. Il videomaker Giovanni Tutti ha diretto due videoclip dei singoli brani dell'album: Someone's Dub (un video in stop-motion) e la cover Oye Como Va. A maggio 2017 i Frank Sinutre raggiungono l'obiettivo del crowdfunding per la realizzazione del terzo ReactaBOX (Reactabox-3 a new midi experience). Nello stesso anno esce anche il loro terzo album The Boy Who Believed He Could Fly per l'etichetta italiana New Model Label. Da questo terzo album, Giovanni Tutti ha realizzato due video in stop motion dei singoli brani Driving Thru a City by Night e Sunset with Sunrise. Il 17 luglio 2020 la New Model Label pubblica la prima traccia singola del loro quarto album: sia il brano che l'album si intitolano 200.000.000 Steps.

L'album è stato pubblicato a settembre 2020 e il 12 febbraio 2022 è uscito il secondo singolo Let This Sound Sing con un nuovo video psichedelico di Giovanni Tutti, il quale realizza anche il video del terzo singolo “Franco Cerca Un'Ora”, uscito il 16 dicembre scorso che rappresenta il primo brano in italiano della band dopo 10 anni di attività e che vede come protagonista Quica, una splendida cagnolona attrice. Durante i dieci anni di attività, i Frank Sinutre hanno suonato in circa 300 concerti dal vivo in Italia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Austria.

Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire passione, visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it

INFORMAZIONI

Biglietti: • on line su https://www.cantinearpi.it/lunatica.php

• c/o le Cantine Arpi - Via delle Casermette, 7 - Foggia (8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00 )

• su prenotazione fiduciaria allo 0881.775327