Lunatica In Cantina: Gnut presenta il suo ultimo lavoro artistico

Un autore italiano sul palco di Lunatica in Cantina. Il 10 marzo sarà ospite della rassegna, Gnut, che presenterà il suo ultimo lavoro artistico: Nun te ne fà. Il titolo in napoletano significa “non dare troppo peso ai problemi”. Un modo di dire che rappresenta anche una filosofia di vita che contraddistingue tutto il sud Italia e in particolare Napoli. Nun te ne fa’, è il risultato di un lavoro di scrittura che ha preso il via nel 2014, grazie all’amicizia e ai forti legami artistici stretti con il poeta partenopeo Alessio Sollo e il singer songwriter inglese Piers Faccini.

Quest’ultimo, già produttore del secondo album di Gnut, Il rumore della luce, è il produttore e arrangiatore di questo disco. Il sodalizio artistico con Alessio Sollo ha prodotto circa quaranta canzoni in napoletano nate da una costante ricerca dell’incastro migliore tra poesia, melodia e armonia, un approccio alla scrittura vicino all’artigianato di un tempo fatto di tradizioni e mestieri tramandati di padre in figlio. Successivamente Piers Faccini ha provveduto ad una attenta e minuziosa selezione delle canzoni proposte da Gnut. Dopo l’intenso lavoro di pre-produzione sulle strutture e le armonie, fatto durante viaggi tra le montagne delle Cevennes, nel sud della Francia a casa di Piers Faccini, le canzoni hanno preso vita e hanno raggiunto la loro forma definitiva. A chiusura del cerchio l’importante scelta produttiva di Piers di utilizzare un timbro femminile ad accompagnare la voce calda di Gnut. La scelta, azzeccatissima, ha portato la cantante Ilaria Graziano a collaborare al disco donando alle canzoni una sonorità inedita grazie al suo carisma e al suo enorme talento. Il songwriting di Gnut prende a piene mani dalla tradizione della propria terra per fondersi con suoni provenienti da luoghi lontani nel tentativo di far incontrare Roberto Murolo con l’approccio alternative americano di Elliott Smith, la musica popolare con il folk inglese di Nick Drake e la tradizione della canzone napoletana con il blues del delta del Mississippi.

Nun te ne fa’ è l’album che testimonia la raggiunta maturità artistica di un musicista, che dopo vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale. Un coraggioso progetto d’insieme che conferma uno dei più raffinati esponenti del cantautorato italiano contemporaneo.

Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire passione, visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it

INFORMAZIONI LUNATICA INCANTIna

Cantine Arpi - Foggia

10 marzo 2023

Ingresso ore 20:22 / concerto 21:27

Biglietti: • on line su cantinearpi.it/lunatica.php

• c/o le Cantine Arpi - Via delle Casermette, 7 - Foggia (8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00 )

• su prenotazione