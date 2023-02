Lunatica in Cantina, la performer francese Cleo T a Foggia

Ha studiato lettere moderne e didattica francese alla Sorbonne Nouvelle e poi storia dell'arte all'Università di Lille-III; si è formata come attrice al Cours Florent poi al Théâtre National de Chaillot, ha sviluppato, infine, una pratica musicale da autodidatta prima di completare i suoi studi presso la Schola Cantorum: sul palco di Lunatica in Cantina si esibirà Cleo T, artista, musicista e compositrice francese. L’appuntamento è previsto il 23 febbraio alle Cantine Arpi a Foggia. Ingresso ore 20.22, inizio concerto ore 21:27.

L'album di debutto di Cleo T (nome d’arte di Clémence Léautè) “Songs of Gold & Shadow”, del 2015, è stato prodotto da John Parish, noto per il suo lavoro con PJ Harvey. Le sonorità del primo disco hanno come riferimento quelle di Kate Bush e Beth Gibbons. Da allora altri due album e tanti progetti multidisciplinari e collaborazioni. Proprio a Foggia, Cleo T presenterà 'How Beautiful', il primo estratto dal suo nuovo album, in uscita nel 2023, un lavoro in bilico tra pianoforti sognanti e voci eteree. Per il suo nuovo album - composto nel suo studio di produzione tra i vigneti del Cognac e registrato ai Bombanella Soundscapes, sulle splendide colline di Maranello - Cleo T. ha lavorato con il poliedrico produttore di LosAngeles Alex Somers (Sigur Ros e Jonsi & Alex).

Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire passione, visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it

INFORMAZIONI Ingresso ore 20:22 / concerto 21:27 Biglietti: • on line su https://www.cantinearpi.it/lunatica.php • c/o le Cantine Arpi - Via delle Casermette, 7 - Foggia (8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00 ) • su prenotazione fiduciaria allo 0881 775327