La cerignolana Ludovica Lenoci vince la seconda tappa del tour pugliese di Miss Italia

La 18enne cerignolana Ludovica Lenoci vince la seconda tappa del tour pugliese di Miss Italia 2024.

Studentessa del liceo classico che sogna di diventare medico, si è aggiudicata la selezione provinciale disputata a Trani, nel Giardino di Cristallo di Lavinia Bianchi Ricevimenti, location dell’evento organizzato dall'esclusivista interregionale del concorso di bellezza più celebre del Paese per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione Bat, presieduta da Michele Ciniero, e Maria Mazzilli, fiduciaria per la città di Trani.

La cerignolana porta a casa il titolo di Miss Tenuta Donna Lavinia e accede alle finali regionali.

A condurre la serata, il presentattore Christian Binetti, volto televisivo e talento teatrale, autore di un monologo sul tema del femminicidio. Al suo fianco, Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia - Mattinata e prefinalista nazionale 2023; per lei lo scorso anno anche la fascia di Miss Antenna Sud che le ha permesso di entrare nel mondo della tv.

La serata è stata anche un’occasione per sensibilizzare sul tema della prevenzione contro i tumori e pazienti oncologiche hanno sfilato assieme alle miss in gara.