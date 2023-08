Una passeggiata culturale per riscoprire i tesori di Lucera

‘Da Luceria dei Saraceni a città di Santa Maria’ è il titolo della passeggiata culturale che l’Archeoclub d’Italia Aps - Sezione di Lucera ‘Minerva’ ha organizzato per giovedì 24 agosto. L’evento inizierà alle 19 con partenza da piazza Duomo e si snoderà lungo le vie della città con diverse tappe in corti e angoli inediti, per concludersi sempre in piazza Duomo intorno alle 21.

“La passeggiata non sarà una semplice visita guidata – spiegano gli organizzatori – ma un’esperienza immersiva in cui i partecipanti potranno godere delle spiegazioni delle guide turistiche abilitate soci dell’Archeoclub che verranno affiancate da altri soci (e non) in momenti di approfondimento artistico, culturale e storico lungo il percorso come rappresentazioni teatrali a cura degli attori della compagnia teatrale amatoriale ‘Academia Recital’, letture, mostre tematiche”.

L’evento è gratuito con contributo volontario, ma è obbligatoria la prenotazione entro le 13 del 24 agosto chiamando i numeri 338.1029894-349.2187443 o scrivendo a info@archeoclublucera.it

(foto Francesca Conte)