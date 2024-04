A Lucera sport e cultura si incontrano nella prima edizione di ‘La città in movimento’

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si terrà domenica 21 aprile dalle 10 alle 12 allo stadio comunale di Lucera (ingresso libero) l’evento ‘La città in movimento’, manifestazione dedicata al fitness e organizzata dall’ente di formazione Format con l’Asd Lucera Calcio e patrocinato dal Comune di Lucera, dalla Provincia di Foggia, dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Foggia.

“Obiettivo di questa prima edizione – spiega Antonio Dell’Aquila, direttore di Format – è quello di promuovere l’attività sportiva e proseguire nelle attività di promozione dell’immagine di Lucera che, nel 2025, sarà Capitale della Cultura per la Puglia. Un evento inclusivo, aperto a tutte le realtà sportive di Capitanata e non solo e che sarà una vetrina anche per le aziende che sceglieranno di sponsorizzare la manifestazione”.

“Gli intervenuti – continua Dell’Aquila – avranno anche l'opportunità di partecipare a una visita guidata della città, condotta da guide specializzate. Questo tour includerà i principali luoghi d'interesse di Lucera, permettendo ai partecipanti di scoprire le bellezze e la storia della città. Sarà un modo eccellente per rilassarsi dopo le attività fisiche e allo stesso tempo imparare qualcosa di nuovo sulla cultura e le tradizioni locali. Lo sport può e deve contribuire a mantenere alta l’attenzione su Lucera e concorrere al vivace e virtuoso movimento che, in questi mesi, ha fortemente riportato alla ribalta una città che è un autentico gioiello non solo a livello locale, ma anche nazionale”.

(foto Francesca Conte)