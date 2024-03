Una partita di pallavolo con i Carabinieri e le parole degli studenti in memoria di Caterina Ciavarrella

Nel ricordo di Caterina Ciavarrella, uccisa a soli 5 anni a San Nicandro Garganico, il 28 marzo del 1981, la comunità del Presidio scolastico di Manfredonia a lei intitolato e istituito presso l’Istituto Comprensivo ‘Ungaretti-Madre Teresa’ (Manfredonia-Zapponeta) si riunisce martedì 26 marzo, dalle 15.00, nella Palestra ‘Ungaretti’ nel quartiere Monticchio.

“Mossi dal desiderio di fare memoria di una giovane vita stroncata da una criminalità mafiosa che non si ferma davanti a niente e a nessuno, spazzando via in un attimo, con violenza efferata e priva di scrupoli, una vita innocente e preziosa ci diamo appuntamento per martedì 26 marzo, anticipando di due giorni l’anniversario a causa della concomitanza con i riti della settimana Santa – fanno sapere dal coordinamento provinciale di Libera Foggia - Una memoria quella di Caterina troppo a lungo dimenticata, forse proprio a causa del cognome che porta. Ecco allora che la sua giovane vita ricorda a ciascuno di noi che ogni bambino deve avere il diritto di essere libero di vivere e crescere per fare poi le proprie scelte consapevoli. Raccontare questa drammatica storia ci permette di sfatare quel falso mito secondo cui le mafie hanno un ‘codice d’onore’ in base al quale non uccidono donne e bambini. Le mafie, invece, non hanno nessun onore e distruggono sogni, giochi, colori. Le mafie ci tolgono il futuro, così come 42 anni fa hanno tolto a Caterina il diritto di crescere e disegnare il proprio futuro”.

Per questo, avvertono il desiderio di tenere viva la sua memoria attraverso il gioco, lo sport e le parole degli studenti, rinnovando insieme l’impegno collettivo per una società più giusta e libera.

Il pomeriggio inizierà con una partita di pallavolo che vedrà giocare insieme ai ragazzi e alle ragazze una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, segno tangibile della forza delle relazioni e del ‘Noi’.

Dopo la partita, gli alunni che hanno partecipato lo scorso 21 marzo a Roma alla XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie condivideranno le loro riflessioni e considerazioni, mentre altri racconteranno la storia di Caterina vita attraverso i loro occhi.

Per concludere la giornata in un clima di convivialità e condivisione, gli studenti e le studentesse dell'Istituto Alberghiero ‘M. Lecce’ delizieranno i presenti con le loro specialità culinarie, facendo gustare non solo il cibo, ma anche l'ospitalità e il calore umano che caratterizzano la comunità scolastica.