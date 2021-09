L'Associazione "Cresciamo insieme" di Foggia, in collaborazione con l'editrice Velar di Bergamo, ha realizzato un progetto culturale e artistico dal titolo" Il Rinascimento italiano da Botticelli a Michelangelo ". L'idea di realizzare una mostra di affreschi sul Rinascimento nasce per raccontare un momento molto importante dell'arte pittorica italiana, mediante le opere d'illustri artisti come Botticelli, Leonardo, Raffaello, Pinturicchio e Michelangelo. Il nostro obiettivo è di condurre il visitatore da un affresco all'altro, in un percorso d'immagini che lo coinvolgerà in una riflessione profonda. Non solo: durante la mostra verrà presentato il libro-guida di Giorgio Galloso e Angela Coppolella " Il Rinascimento italiano da Botticelli a Michelangelo " che ripercorre il periodo rinascimentale spiegando dettagliatamente tutte le opere presenti alla mostra.

