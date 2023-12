Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giunto alla settima edizione, torna il presepe vivente a Casalnuovo Monterotaro. La rievocazione della nascita di Cristo, anche quest'anno, sarà curata dalla Pro Loco De Rocca in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Nicolò.

Il 28 dicembre 2023, dalle ore 19:00, il centro storico del piccolo borgo diventerà teatro a cielo aperto in cui ci si potrà immergere in un'atmosfera magica e di altri tempi.

Adattato alla tradizione locale, verranno portati in scena storie, leggende e aneddoti che nel tempo si sono mescolati con brani dei Vangeli per dare vita a una realtà irripetibile. L'invito rivolto a tutti è quello di celebrare il Natale nel modo più autentico possibile, lasciatemi travolgere e coinvolgere in questo magico viaggio nel tempo!