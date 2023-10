Halloween, una festività americana che ha contagiato anche i foggiani

Halloween è per molti una festività americana, estranea alle nostre tradizioni, ma non è così. La festività in verità è irlandese, non americana.

Si pensa sia nata, invece, in Irlanda, sulla scia di una festa antichissima chiamata 'Samhain', il Capodanno celtico, che segnava il passaggio dall’estate all’inverno e dal vecchio al nuovo anno. In questo giorno si pensava che l’aldilà si fondesse con il mondo dei vivi e che gli spiriti potessero tornare a vagare sulla terra.

Sempre in Irlanda sarebbe nata la leggenda di Jack O’ Lantern, patrono laico della festa con il suo simbolo ufficiale, la zucca. Da qui la festa è stata esportata dagli emigrati irlandesi dell’800 in America, dov’è stata ben accolta.

Anche in Italia abbiamo una festa simile: la festa dei morti che si celebra il 2 novembre ed è una festa religiosa. A primo impatto può sembrare non abbia nulla in comune con la festività di Halloween ma scopriamo non essere così: Halloween, Ognissanti e la Commemorazione dei defunti sono tre feste che hanno molte cose in comune.

A partire dalla loro origine: quando la Chiesa cattolica si trovò ad affrontare il problema delle feste pagane, tra cui quella di Halloween, molto radicate nei costumi popolari, capì che era più facile inglobarle che estirparle. In risposta ad Halloween, Papa Gregorio II spostò la festa di Ognissanti al primo novembre; più tardi venne istituito anche il Giorno dei Morti, il 2 novembre.

La festa di Halloween, infatti, è legata a quella di Ognissanti sin dalla sua origine perché la parola Halloween deriva da 'All Hallows’ Eve', e indica proprio “la vigilia di tutti i Santi”.

A Foggia e in provincia quest’anno ricordiamo vari eventi attinenti al periodo:

La città di Foggia sarà stregata dalla magia della scienza svelata da Alexis Arts. Un lungo ponte all’insegna della magia.

È quello che dal 29 ottobre al 3 novembre accoglierà grandi e bambini a Mercati di Città-La Prima in via Zara. Si chiama ‘Incantarium: The Magic of Science’ ed è il format magico-scientifico che vedrà protagonista Alexis Arts, l'artista di fama internazionale, campione del mondo di illusionismo e detentore di 7 Guinness World Record.

La catena di ristoranti “Sale e Pepe” presente a Foggia, Lucera, Manfredonia e San Giovanni Rotondo propone due opzioni per la sera più terrificante dell’anno: Speciale cena di Halloween in Sale e Pepe, oppure l’Offerta Food e Spa (cena di Halloween + percorso spa 90’).

Il 31 ottobre al centro commerciale Mongolfiera, dalle 17:30, da “Giunti al Punto” si terrà un evento in maschera con lettura animata, trucco per i bimbi e caccia al tesoro, dove non mancheranno anche i dolcetti.

A Foggia, presso il ristorante “Samì Ristorante In Fiera” la sera di Halloween, in un ambiente elegante e raffinato, si terrà una Dinner show targato Gianpaolo Schiraldi Deny Love.

Durante la notte più paurosa dell’anno presso la pizzeria 'Dream' ci sarà l’Halloween Party con musica latina, happy e disco music diretta dal deejay Pedro Ricio. Alla sala ricevimenti “International”, il 31 ottobre si terrà una cena spettacolo con al dj set Ignazio Ricchiuti e Paolo Mascolo.

Il ristorante hotel & wine spa 'Residenze Romano', propone, per la notte stregata di Halloween, una cena con ingesso libero su prenotazione, intrattenuta dal dj Enrico Palmisano.

Ma le sorprese non finiscono qui perché, dalle 17 del 31 ottobre, i negozi di corso Cairoli accoglieranno con dolci sorprese tutti i bambini che si presenteranno con i loro travestimenti da brividi. Il pub apricenese “Antares”, per la notte di Halloween ha organizzato una cena spettacolo con menù fisso col dj set di Andrew Rossetti che ha inizio a mezzanotte.

A Orsara di Puglia sarà il momento dei 'Fucacoste e cocce priatorje', la festa dei falò e delle teste del Purgatorio. Si celebra non la notte del 31 ottobre ma il 1^ novembre ed è la festa della luce, ha origini antichissime. Il fuoco è uno dei due simboli principali di questa festa; l’altro è rappresentato dalle cocce priatorje, le zucche intagliate con delle croci o volti umani.

Le zucche saranno collocate agli ingressi delle case insieme a candele benedette con all’interno dei lumini così che i morti possano trovare la strada per tornare dalle proprie famiglie, dagli amici. In tutto il paese verranno anche allestiti i falò di legna e rami di ginestre.

Proprio le ginestre, infiammandosi, svilupperanno delle scintille che sembrano fuochi d’artificio e che secondo la tradizione popolare indicano l’arrivo delle anime dei morti e la strada per tornare dal cielo sulla terra, e quindi ricongiungersi ai propri cari.