Il gran trekking dei siti Unesco: un weekend tra storia e natura alla scoperta della Foresta Umbra e di Monte Sant'Angelo

È in programma Sabato 31 ottobre e Domenica 1 Novembre 2020 l’iniziativa 'Il Gran Trekking dei siti Unesco del Parco Nazionale del Gargano' che propone un weekend in cammino tra storia e natura attraverso la proposta di due itinerari escursionistici per conoscere le meraviglie dei due siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità del Promontorio: le Faggete Vetuste della Foresta Umbra e Monte Sant’Angelo.

Organizzato dall’agenzia Mediafarm – specializzata nella comunicazione, new media e ICT e impegnata in varie progettualità di promozione del patrimonio culturale del territorio – l’evento rientra nell’ambito delle attività promosse dal progetto “Inpuglia365 - Cultura, Natura, Gusto 2020 dell’Agenzia regionale del Turismo “PugliaPromozione ed è stato realizzato con il supporto di Elda Hotel, Gargano Natour e i comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Vieste e del Gal Gargano.

I due giorni di trekking prevedono visite guidate in siti di interesse culturale e naturalistico, con itinerari incentrati anche sulla valorizzazione della storia millenaria dei cammini devozionali legati al Santuario di San Michele Arcangelo.

L’esperienza sarà, inoltre, arricchita da momenti di degustazione dell’eccellenze enogastronomiche del territorio e da performance narrative dedicate ai diari di viaggio dei pellegrini nella storia e alle incantevoli leggende sulla Foresta Umbra e i Briganti del Gargano, a cura di attori della Bottega degli Apocrifi.

La partecipazione alle attività è gratuita per coloro che si iscrivono al form. Si ricorda che i posti sono limitati a causa delle misure anti Covid 19. Per ogni informazione è possibile contattare il 0884. 594685 (guida escursioni: 393. 1753151) o visitare la pagina FB dell’evento.

Questo il programma:

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 08.00 Visita guidata al Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo

Ore 08.45 Reading sui diari di viaggio dei Pellegrini nella storia

Ore 09.00 Trekking da Monte Sant’Angelo alla Faggeta Unesco in Foresta Umbra

Ore 18.00 Degustazione prodotti Km 0 Rifugio in Foresta

Ore 19.00 Navetta di ritorno a Monte Sant'Angelo

(Lunghezza percorso: 30 km Difficoltà E - escursionistico, per esperti)

DOMENICA 1° NOVEMBRE

Ore 09.30 Trekking in Foresta Umbra

Ore 11.30 Reading sulle leggende della Foresta Umbra e sulle storie di briganti

Ore 14.00 Degustazione prodotti Km 0 Rifugio in Foresta

(Lunghezza percorso: 15km, Difficoltà T-turistico)