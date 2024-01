Giornata della Memoria: alla Rio Bo due reading in collaborazione con Matilda Editrice

La Libreria RioBo di Foggia e Matilda Editrice sono liete di annunciare un evento speciale in occasione del Giorno della Memoria, che si terrà presso la Libreria RioBo il prossimo 27 gennaio alle ore 18:00. L'evento sarà caratterizzato da un coinvolgente reading di due libri.

La prima storia, "Lev", scritta e illustrata da Barbara Vagnozzi, sarà narrata dalla voce dell'attore Claudio Mione. La seconda storia, "Il Violoncello di Amir", scritta e illustrata da Fuad Aziz ed edita da Matilda Editrice, sarà letta e suonata dalla talentuosa violinista Elena De Bellis. L'incontro prevede i saluti e le riflessioni di Alice Amatore, assessora alla cultura, e Davide Emanuele, assessore al bilancio.

L'obiettivo di questo evento è offrire al pubblico la possibilità di fermarsi e prendersi una pausa dal mondo quotidiano, immergendosi in due storie apparentemente distanti, ma unite dalla comune tematica del viaggio alla ricerca della libertà. Dopo il reading, i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a un laboratorio creativo che consentirà loro di immedesimarsi nei personaggi delle storie raccontate. L'evento è aperto a tutti, è gratuito e adatto a bambini e bambine dai 6 anni in su. Si prega di prenotare il proprio posto attraverso i canali ufficiali della Libreria RioBo. Un'occasione unica per riflettere, apprendere e condividere in un contesto culturale stimolante. Non mancate.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare la libreria RioBo al numero 0881022509