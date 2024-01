Gigione chiude la rassegna 'L'inverno del borgo' a Rocchetta Sant'Antonio

Sarà la musica folk e le prelibatezze degli street food a chiudere con l’evento SocialSound il calendario iniziative “L’inverno del Borgo” promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio. Sabato prossimo, 13 gennaio, in piazza Aldo Moro, il noto cantautore Gigione porterà la sua musica, ormai resa sempre più virale dai social, nel piccolo comune dei Monti Dauni per una serata all’insegna del divertimento popolare e del cibo da strada. Il cantautore proprio in questi giorni ha ottenuto milioni di streaming con una delle sue canzoni diventata tra le più usate per i video su TikTok.

Inoltre il suo repertorio è legato alla tradizione popolare delle cantate tipiche della civiltà contadina tra sacro e profano le sue canzoni dallo stile rock-agreste sono ormai un appuntamento fisso nelle feste di pizza. Il programma, che prenderà il via dalle 19.00, prevede l’esibizione del gruppo garganico Sud Folk per trasformare la piazza in una grande balera di danza popolare.

Ad accompagnare l’esilarante serata vi saranno gli espositori e gli chef dello street food con tipicità che vanno dal panino di mare, fino al soffritto di montagna, passando per caciocavallo impiccato e arrosti vari. L’evento è promosso di concerto con l’associazione LiberaMente e fa parte di un ricco programma di iniziative culturali che hanno ottenuto grande consenso di pubblico, ad iniziare dal concerto a lume di candela con il maestro Carmine Padula. L’intero progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, attraverso un bando dedicato alle realtà più piccole del paese.

Info 3921548985