Gabriele Cirilli porta il suo 'Live' a Torremaggiore

‘Live’ lo show nuovo di zecca di Gabriele Cirilli arriva a Torremaggiore. Inserito nel cartellone di ‘Torrestate23’ (a cura del Comune di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese), andrà in scena venerdì 21 luglio alle 21 in villa comunale. L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti), ma è obbligatoria la prenotazione su eventbrite.

Nel suo spettacolo ‘Live’ Cirilli porta in scena la sua esperienza di vita cogliendo con ironia e intelligenza i vizi, tanti, e le virtù, poche, di una società che si aliena dietro ai cellulari perdendo il senso di quello che realmente ha senso. La costante di questo spettacolo è la risata che sapientemente il nostro Artista sa far scaturire con una naturalezza e una maestria degne di un grande mattatore. Prendendo spunto da questo, lo spettacolo si dipana attraverso vari argomenti e tanti cavalli di battaglia del repertorio classico di Gabriele in quasi due ore di divertimento puro.