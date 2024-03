‘Festeggiamola. Un secolo di lei’: sport, musica e arte per celebrare i 100 anni della fontana del Sele

‘Festeggiamola. Un secolo di lei’ è la prima manifestazione in programma per celebrare i 100 anni della Fontana del Sele, organizzata dal centro polisportivo Olympia con il patrocinio del Comune di Foggia e in collaborazione con la sezione foggiana dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e dell’Avis.

Domenica 24 marzo il pronao della villa comunale dalle ore 10 diventerà lo sfondo suggestivo di una festa che avrà nello sport, nella musica, nell’espressione artistica in generale gli elementi di richiamo e aggregazione. Sono in scaletta infatti esibizioni di scherma che vedranno protagonisti giovani atleti del centro Olympia, di batteria corale a cura della Power Drum Band e un laboratorio/spettacolo a cura degli allievi dell’Accademia Musical Art.

“La nostra amministrazione è sempre aperta a nuove iniziative in grado di arricchire il panorama locale e ampliare la qualità - e non solo la quantità - delle proposte. Intendiamo far conoscere realtà meritevoli di attenzione, premiare gli sforzi di chi opera in silenzio lontano dalla luce dei riflettori e svolge un importante ruolo sociale, perché musica e sport sono importanti anche per la formazione dell’individuo e l’educazione alla socialità. Coniugare questo obiettivo con le celebrazioni del centenario della Fontana del Sele è una sfida che rappresenta per noi un significativo banco di prova, ma sono certa che la cittadinanza risponderà con curiosità, partecipazione ed entusiasmo” la presentazione dell’assessora alla cultura Alice Amatore.