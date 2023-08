I bartender scaldano le mani: a Foggia torna la competition 'That Spooky Season'

Sta per tornare ‘That Spooky season’, la cocktail competition che ad ottobre vedrà la Capitanata animarsi con le sfide tra i migliori bartender. La sfida sarà questa: quattro chef misteriosi proporranno un piatto a testa e i bartender dovranno immaginare un drink da abbinare composto da ingredienti stagionali coerenti con il mese di ottobre e le tradizioni dei riti della terra e dei morti. La commissione che selezionerà le ricette si baserà su originalità e coerenza col piatto e con il tema del “mese più sinistro dell'anno”. Una volta selezionate le ricette dei finalisti, verranno svelate le identità degli chef.

La gara si svilupperà in quattro tappe e una finale. Ogni martedì di ottobre a partire dal 10, avendo come location il ristorante di uno degli chef misteriosi, ci sarà una gara di selezione fra i bartender finalisti di tappa scelti per il drink da abbinare al piatto. L’ambasciatore del bere che nella finale del 2 novembre vincerà, conquisterà il titolo di ‘Bartender That Spooky Season 2023’ e un viaggio in Cognac con visita in distilleria.

“Siamo addetti dell'ospitalità e appassionati – dichiarano gli organizzatori – che hanno deciso di condividere un calendario di eventi. ‘That Spooky Season’ è una lettera d'amore alla tradizione della città di Foggia nel mese di ottobre, ai riti della terra e alla celebrazione degli estinti. È partito come un gioco di pochi solo un anno fa, e pare che altra gente ancora abbia deciso di giocare con noi”.