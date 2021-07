Arriva Templum a Passo di Corvo, il sito archeologico neolitico più grande d’Europa

Martedì 27 luglio alle ore 19.00, presso l’Area Archeologica di Passo Corvo di Foggia, l’artista romana Nora Lux porterà in scena la performance Movimento sulla Dea Sciamana

Coerente con i precedenti V.I.T.R.I.O.L.U.M. (2017-2019) e Solve et Coagula (maggio 2020) e il recente Unus Mundus (2021) nato in piena emergenza sanitaria, l’artista propone ora la visione del tempio inteso come contemplazione che ripete simbolicamente il modello di cosmo, la fruizione dell’arte procede attraversando il perpetuarsi di tale atto nella dimensione del tempo oltre lo spazio.

I luoghi che Nora Lux sceglie diventano Aree Sacre, le nuove performance rispetteranno una divisione spaziale e temporale secondo concetti di assialità e orientamento in quel continuo rapporto con la natura, che porta avanti da molti anni, osservando la rotazione dei corpi celesti.

Il progetto Templum è l’alba di un nuovo procedere in cui l’osservazione degli oggetti astronomici è parte fondamentale di tutte le azioni performative che lo compongono.

Templum si divide in movimenti, come nella musica, secondo la necessità dell’artista sarà di tipo storico archeologico naturalistico e/o simbolico.

In questo primo appuntamento che si terrà in Puglia, l’Artista ripercorre la costellazione di Cassiopea, iconografia presente sul busto della statuetta della Dea Sciamana, e ai segni di ocra rossi, simbolo di sangue e di vita stabilendo una correlazione con la roccia amara di Vieste.

La performance sarà visibile on line sul canale Facebook dell’artista:

https://www.facebook.com/Nora- Lux-202773246402782/