Torna il Festival del Nerd, la fiera del fumetto del capoluogo dauno

Torna il Festival del Nerd, il tradizionale appuntamento con la fiera del fumetto del capoluogo dauno che quest’anno compie otto anni. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio in una location insolita per la manifestazione, ovvero l’isola pedonale.

L’evento, organizzato dall’Associazione ‘Festival del Nerd’ in collaborazione con il Comune di Foggia, gode del supporto di Covo del Nerd, della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia e del Polo Bibliomuseale di Foggia.

Anche per questa edizione sono previsti ospiti di grande rilievo e tante novità, e la presenza di numerosi stand i cui gestori arriveranno da tutta Italia e che offriranno agli appassionati del settore l’occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action figure e tanto altro.

In esclusiva assoluta è prevista la mostra, presso la Galleria d'arte Moderna di Palazzo Dogana, dei disegnatori Elena Casagrande e Carmine di Giandomenico, mentre al Palazzetto dell'Arte di Foggia intitolato ad Andrea Pazienza verrà allestita l'esposizione dei lavori di Luca Maresca. Confermata la presenza di Luca Maresca, autore del manifesto dell’edizione 2024, Simona Simone, Lorenzo Coltellacci, Emiliano Barletta, Giuseppe Sansone, Buong, Alessio Fortunato, Marco e Stefano Chiuchiarelli, Germano Massenzio, Katia Centomo. Gli ospiti saranno impegnati in incontri con i fans e in performance live. Grande attesa per il concerto di Cristina D’Avena che chiuderà l’edizione 2024 domenica 5 maggio a partire dalle 21 in piazza Umberto Giordano.

(Programma in aggiornamento)