Cena solidale per i poveri in America Latina con Operazione Mato Grosso

Torna l’appuntamento con la solidarietà di Operazione Mato Grosso Foggia. Grazie al supporto di Emmaus, sabato 16 marzo alle 20 presso la Masseria De Vargas tutti a tavola per la cena di raccolta fondi per le missioni in America Latina. Il menù, al costo di 20 euro, prevede antipasto, bevanda, dolce e la pizza fatta dai volontari divenuti ormai esperti pizzaioli per aiutare gli amici che vivono in missione a sostenere i più poveri ai quali sarà destinato l’intero ricavato della serata. Per prenotare il tavolo chiamare i numeri 3297971423 – 3287514002 – 3452399088.

Operazione Mato Grosso (OMG) è un movimento a livello nazionale rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di lavorare gratuitamente per i più poveri. I gruppi di ragazzi (età media 16-25 anni) si riuniscono e lavorano nel tempo libero per reperire i fondi necessari per il finanziamento delle attività di promozione umana che i volontari svolgono in America latina. Tutti i volontari offrono il loro lavoro e la loro disponibilità in forma completamente gratuita, autofinanziandosi. Realizzano lavori di gruppo durante i giorni della settimana e, nei fine settimana, campi di lavoro. Questi ultimi vedono i giovani impegnati in raccolte di carta, rottami e altri materiali da macero; o come operai in lavori agricoli, di costruzione, di pulizia sentieri, di costruzione e gestione rifugi.

Le attività delle diverse missioni in Perù, Ecuador, Brasile, Bolivia sono realizzate grazie ai campi di lavoro, alle attività dei gruppi adulti ed alla carità di gente generosa. In America Latina ci sono numerose spedizioni dove i volontari OMG - giovani, famiglie, sacerdoti - realizzano attività nel campo educativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale in generale. I volontari offrono il loro lavoro in forma completamente gratuita. Ogni estate partono verso le missioni gruppi di giovani per un periodo di 4 mesi. In Perù oggi l’OMG è presente in oltre 40 comunità, 17 in Ecuador,9 in Bolivia e 12 in Brasile.