Open day al Banco Alimentare della Daunia per la festa del papà

In occasione dei 15 anni di attività, il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli festeggia questo compleanno con una serie di appuntamenti.

Start sabato 23 marzo dalle 16.30 alle 19.30 con l’open day ‘Al Banco con papà’ presso il magazzino di via Manfredonia. L’evento, organizzato in occasione della festa del papà, permetterà ai bambini e alle bambine di conoscere da vicino l’attività del Banco Alimentare. Ad accoglierli ci sarà il Cavalier Banco Alimentare che racconterà loro la s’oria della prugna scartata e li accompagnerà nella visita al magazzino. Alle 17 prenderà il via 'Versi Solidali’, il laboratorio di poesia per bambini e genitori con Daniela d’Elia. L’artista guiderà i piccoli nel processo creativo della scrittura poetica, facendoli riflettere sull’importanza di aiutare chi vive in difficoltà. Durante il pomeriggio sarà offerta una merenda a tutti i bambini.

“Nel corso degli anni – dichiara la presidente del Banco Alimentare Stefania Menduno – siamo stati ospitati più volte nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni verso la lotta allo spreco alimentare. Questa volta abbiamo deciso noi di aprire le porte del magazzino, in orario extralavorativo, per accogliere piccoli e grandi e fargli conoscere da vicino la nostra realtà”.

L’ingresso all’open day è libero. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione scrivendo una e-mail a badaunia@gmail.com (indicare un contatto telefonico, numero ed età dei bambini).