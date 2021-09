Parte la 12^ edizione di Musica Civica: conversazioni, concerti, spettacoli di circo e teatro acrobatico

Torna la rassegna con nuovi appuntamenti dal 17 ottobre al 12 dicembre 2021 al Teatro Umberto Giordano. In cartellone relatori come Nichi Vendola, Mauro Berruto, Antonio Quaglietta. Tra gli artisti spiccano Oleksandr Semchuk, Petra Magoni, Federico Maria Sardelli, Gianna Fratta

Musica Civica, la rassegna che dal 2010 propone musica, teatro, danza, conversazioni, incontri e approfondimenti culturali all’insegna dell’innovazione, giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Gli appuntamenti di Musica Civica 2021 vedranno sul palcoscenico del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia artisti, intellettuali, orchestre e compagnie di alto profilo. Di grande rilievo, per l’edizione 2021 di Musica Civica, è l’accordo di partenariato che lega l’associazione foggiana all’Associazione Mozart Italia, una delle più accreditate realtà legate alla figura dell’omonimo compositore austriaco. Grazie a questa sinergia, la rassegna proporrà eventi dedicati al compositore salisburghese nel 230° anniversario della morte.

Le domeniche della nuova rassegna partiranno dal 17 ottobre, con l’interessante conversazione sulla ricerca della felicità con lo psicologo Antonio Quaglietta e, a seguire, il concerto del ciclo Mozart con musiche tratte dall’immenso patrimonio di composizioni dell’artista, interpretate dalla giovanissima pianista solista Giulia Falzarano, con l’Orchestra del Teatro Carlo Goldoni di Livorno diretta da Giovanni Rinaldi. In programma per domenica 31 ottobre L’affare Vivaldi, il concerto-reading con l’eclettico artista Federico Maria Sardelli e l’Ensemble Modo Antiquo. L’evento, interamente dedicato alla figura di Antonio Vivaldi, ripercorre in modo inedito ed originalissimo, tra suoni e narrazioni, l’opera di uno dei massimi esponenti del barocco musicale. Domenica 7 novembre la profonda riflessione sulla settima virtù della misericordia, Seppellire i morti, con Nichi Vendola e il concerto del ciclo Mozart intitolato L’estetica e la maestosità, con il pianista Nicolò Cafaro, il direttore Eric Lederhandler e l’Orchestra del Teatro Carlo Goldoni di Livorno. Innovativo ed originalissimo l’evento di domenica 14 novembre, con la compagnia ArteMakìa che si esibisce nel suo spettacolo TarantElla: luci, suoni, colori, danza acrobatica e circo si susseguiranno senza sosta per uno spettacolo capace di soddisfare chiunque. Il cartellone della nuova rassegna prosegue domenica 28 novembre, con la conversazione con Gianna Fratta intitolata Il ruolo del direttore d’orchestra: la leadership in musica; un’analisi attenta e puntuale sulla capacità di gestione e sul funzionamento di un’orchestra e del delicato ruolo del direttore. Nella stessa sera Fratta dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia e il grande violinista Oleksandr Semchuk per un omaggio a Cajkovskij. L’ultimo appuntamento in programma è per domenica 12 dicembre con la conversazione con il celebre allenatore Mauro Berruto, già Ct dell’Italvolley e, a seguire, l’affascinante voce di Petra Magoni, accompagnata dal pianoforte di Andrea Dindo, nel concerto che ripercorre le musiche dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50, intitolato Canzoni in bianco e nero.

Una rassegna variegata, per tornare a godere delle emozioni della musica e dello spettacolo dal vivo.

La campagna di abbonamenti si svolgerà dal 10 al 15 ottobre, presso il botteghino del teatro “Umberto Giordano” di Foggia, con le seguenti modalità:

Domenica 10 ottobre dalle 15.30 alle 18.00; lunedì 11 ottobre dalle 9.30 alle 12.30; martedì 12 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00: vendita esclusivamente dedicata agli abbonati della rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole XI edizione – 2020 muniti di talloncino (solo l’esibizione del talloncino garantirà il diritto di prelazione). I posti saranno riassegnati, in base ai protocolli di sicurezza anti Covid e alle disponibilità;

Mercoledì 13 ottobre dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 14 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00; venerdì 15 ottobre dalle 9.30 alle 12.00: vendita dedicata ai nuovi abbonati, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna Musica Civica è organizzata dall’omonima associazione culturale foggiana presieduta dal M° Dino De Palma e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia, del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che di enti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia. Inoltre, per questa XII edizione, Musica Civica gode del partenariato con l’Associazione Mozart Italia, una delle più importanti realtà italiane dedicate al genio di Salisburgo, nel 230° anniversario della sua morte.