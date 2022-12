Al Museo del Territorio visite libere e guidate e il laboratorio 'Tante Stel(l)e per il Natale'

Proseguono le attività natalizie del Polo Biblio-Museale di Foggia: Tante Stel(l)e per Natale è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 17 dicembre 2022 al Museo del Territorio di Foggia, in via Arpi 155. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30, visite guidate libere delle sale espositive museali, mentre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 visite guidate in compagnia degli operatori culturali, con un approfondimento nella saletta multimediale. Al termine della visita, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio creativo ispirato alle Stele daunie, i monumenti in pietra diffusi presso la civiltà dei Dauni, tra fine VIII secolo a.C. e VI secolo a.C.

Muniti di cartoncini, colla e colori, i bambini riprodurranno le antiche lastre a forma di parallelepipedo, in versione natalizia. Una modalità ludica, insomma, per avvicinarsi alla storia locale in modo attivo e partecipe. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Museo del Territorio, via Arpi 155 – Foggia Tel.: 0881 706464 / 0881 706467

È possibile prenotare anche via mail al seguente indirizzo: museodelterritorio.foggia@regione.puglia.it oppure utilizzando la pagina FB del Museo del Territorio e tramite Messenger.