Italo Calvino e il cinema nel nuovo saggio del critico Vito Santoro

Sarà presentato martedì 16 aprile alle 15 al Museo di Storia Naturale di Foggia, il saggio (primo volume della nuova collana di Les Flaneurs Edizioni, ‘Passages’) di Vito Santoro dal titolo ‘Gli amori difficili di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema’. A dialoga con l’autore sarà Antonio Rosario Daniele, direttore della collana.

‘Gli amori difficili di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema’. Italo Calvino ha spesso diffuso di sé l’immagine di uno spettatore medio, appassionato, ma poco interessato alla storia e alla teorica del film. Pochi gli adattamenti cinematografici dei suoi lavori, quasi tutti irrealizzati, come il ‘Marco Polo’ per Mario Monicelli, o appena abbozzati come ‘Tecnicamente dolce’ e ‘Il guidatore notturno’ per Michelangelo Antonioni, per non parlare del progetto a lungo accarezzato con Federico Fellini di portare sullo schermo ‘Le fiabe italiane’. Eppure la lezione di Calvino ha avuto e continua ad avere un’influenza fortissima e duratura sul cinema internazionale contemporaneo di cui spesso ha anticipato temi e fascinazioni. Pensiamo all’attenzione quasi ossessiva per la divaricazione e moltiplicazione dei punti di vista, la rielaborazione ironica del mondo medievale, la narrativa come processo combinatorio di elementi preesistenti, i labirinti spazio-temporali, gli universi paralleli, le architetture vertiginose delle ‘città invisibili’.

Vito Santoro. Critico e studioso di Letteratura italiana contemporanea, ha scritto numerosi saggi sui gruppi e le riviste letterarie degli anni Trenta, sui rapporti tra cinema e letteratura, sui caratteri e le figure della narrativa italiana contemporanea (da Calvino a Bassani, da Malerba a Sciascia, da Moravia a Siti, fino al noir italiano e al graphic novel). Tra i suoi ultimi libri, ‘L’odore della vita. Studi su Goffredo Parise’, ‘Notizie dalla post-realtà’ e ‘Letterati al cinema’. È critico letterario di Repubblica Bari, ha fondato e dirige la rivista ‘Lettera Zero’, collabora con ‘L’indice dei libri del mese’ e ‘Lingua Italiana. Treccani’. Inoltre sviluppa iniziative culturali e progetti didattici insieme ad associazioni e centri di diffusione della cultura letteraria e cinematografica.