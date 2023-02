'Il sogno e la realtà': la Galleria Creo ospita la personale di Nunzio Lobasso

Mercoledì 15 febbraio alle ore 18,30, in via Lustro, 3 a Foggia sarà inaugurata la mostra personale di pittura di Nunzio Lobasso a cura di Angelo Pantaleo, con il contributo critico dello storico dell’arte Francesca Di Gioia.

“Colori vividi che vestono reticoli di luce, forme distese al sole e rimandi a possibili originali; un immaginario complesso quello che abita l’ultima suite di Lobasso. Un complesso lavoro sull’archeologia dei linguaggi, che diventano nuances archetipiche da far vivere in mondi conosciuti dando loro una nuova identità in forma di decorative; questi cloisonné di colore sono racchiusi, a loro volta, in un reticolo fatto da “macchie” ben distinte che sono veri e proprie texture con le quali si leggono sfondi o si percepiscono atmosfere nel lontano”.