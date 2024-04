In ludoteca tre talk dedicati ai neo genitori

La ludoteca ‘La città dei giochi’ di Gilda Palumbo diventa luogo di incontro e formazione. Sono in programma, infatti, tre eventi formativi ed informativi gratuiti dedicati ai genitori e a chi sta pensando di diventarlo.

Si parte giovedì 18 aprile alle 16.30 con l’appuntamento dal titolo ‘Cibo: come faccio a dire di no a mio figlio?’ a cura della nutrizionista Veronica Giustino e della psicologa Martina Chiancarella. Lunedì 22 alla stessa ora il coach Massimiliano Arena incontrerà i partecipanti per parlare di ‘Equilibrio in famiglia: come ritrovare l'armonia’. L’ultimo incontro dal titolo ‘Scopriamo il mondo attraverso tutti i sensi’ con lo scrittore Alessandro Maselli del Giudice è in programma martedì 30 aprile alle 17. Durante i talk, i bambini potranno intrattenersi in ludoteca.

Gli eventi sono gratuiti e i posti limitata a 30 partecipanti per data. Per prenotare, cliccare qui.