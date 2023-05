'Chissàchilosà e il mago Rubafiabe', lo spettacolo di Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino alla RioBo

Domenica 14 maggio alle ore 11, presso la libreria RioBo, avrà luogo uno spettacolo davvero imperdibile per tutti i bambini dai 4 anni in su: 'Chissàchilosà e il mago Rubafiabe', interpretato dai talentuosi autori Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino.

Massimiliano Maiucchi, noto autore di rime, canzoni e filastrocche, ha scritto molti libri per editori di prestigio come Sinnos, Anicia e Franco Cosimo Panini. Insieme a Vittorio Marino, porterà sul palco uno spettacolo unico e coinvolgente che farà divertire grandi e piccini.

Lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, avrà un costo di soli 10 euro. È necessaria la prenotazione allo 0881.022509 o sui canali social della libreria (Facebook e Instagram) Sarà un'occasione unica per trascorrere una domenica mattina piovosa in modo divertente e indimenticabile, tra risate e magia. Non mancate, vi aspettiamo numerosi alla libreria RioBo per uno spettacolo che vi lascerà a bocca aperta!