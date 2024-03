I cicloamici ricordano il testimone di giustizia Mario Nero

L' Associazione Cicloamici Foggia FIAB domenica 17 marzo ricorda, a tre anni dalla sua scomparsa, Mario Nero, “un uomo da non dimenticare e un esempio di coraggio e impegno civile per tutti e tutte”, testimone di giustizia che si schierò a viso aperto contro la mafia foggiana riconoscendo in questura il killer che uccise nel 1992 Giovanni Panunzio. Il gruppo dei ciclisti arriverà in treno da Foggia alla stazione di Orta Nova intorno alle 9 e raggiungerà poi in bicicletta il cimitero, dov’è la sua tomba, per la commemorazione.

Nella seconda parte della mattinata raggiungeranno Stornara, capitale pugliese della street art, sede del Festival ‘Stramurales’, richiamo per artisti di tutto il mondo che hanno trasformato la cittadina in un piccolo museo a cielo aperto. La visita sarà guidata dall'Associazione ‘Stornara Life’, creatrice ed organizzatrice del Festival. Il rientro a Foggia sarà alle 14.