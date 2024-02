Il giovane regista foggiano Antonio Abbate primo ospite di 'Sale di Città' a Laltrocinema

Sarà il giovanissimo regista foggiano, Antonio Abbate il primo ospite dell’associazione Sale di Città per il nuovo programma dei giovedì al cinema. L’appuntamento con il filmmaker è previsto alle ore 20.30 tra le due proiezioni della sua opera prima, Phobia, previste alle 18.30 ed alle 21.00. Il thriller di Abbate vede come protagonista principale la giovanissima emergente Jenny De Nucci, affiancata tra gli altri da Antonio Catania.

Phobia è un film di genere dalle atmosfere sospese che richiama una vecchia tradizione della produzione cinematografica italiana, particolarmente in voga negli anni 60 e 70 del secolo scorso, con grandi maestri che ne hanno caratterizzato gli stilemi, influenzando molto anche le produzioni di oltre oceano. Un film che, come evidenziato dallo stesso regista, mescola il piano della realtà con quello dell’immaginazione e del sogno per lasciare a ciascuno il compito di una interpretazione della storia non necessariamente univoca, dando spazio alle ambiguità e alla visione personale dello spettatore.

Il film di Abbate rientra nella rassegna “Incontri per altre storie”, una delle tre differenti proposte cinematografiche lanciate da Sale di Città e Laltrocinema Cicolella per i giovedì nel centro storico di Foggia. Questo primo appuntamento di confronto tra pubblico e autore sarà condotto da un altro giovanissimo critico, anche egli foggiano, Stefano Ferrari.

Gli altri film in programma giovedì 29 febbraio saranno: per la rassegna La regia è donna, Volare di Margherita Buy (proiezioni ore 18.30 e 21.00) e in lingua originale il grande successo della stagione cinematografica 2023 Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling. Anche in questi casi proiezioni fissate alle ore 18.30 e 21.00.



PHOBIA

diretto da: Antonio Abbate scritto da: Michele Stefanile, Giacomo Ferraiuolo

cast artistico: Jenny De Nucci (Chiara) Antonio Catania (Pietro) Federica De Benedittis (Sara)

Sinossi

Chiara torna dopo molti anni al casale di famiglia, insieme all'amica Michela. Un oscuro incidente l'aveva spinta ad andare via, ma ora i vecchi rancori sembrano finalmente superati. Durante la notte, però, Michela scompare. Chiara chiede aiuto alla sua famiglia: “Chi è Michela?”, le rispondono. La ragazza aveva cenato con loro, eppure tutti dicono di non averla mai vista, Chiara è l'unica a ricordarsi di lei.

Antonio Abbate

Nasce a Foggia il 6 agosto 1997. Studia regia presso la Roma Film Academy, dove si diploma nel 2019. Realizza il cortometraggio a tematica sociale Sottosuolo, vincitore di diversi premi. Il cortometraggio. Entra nel catalogo di RaiPlay e viene successivamente distribuito da Minerva Pictures. Lavora su set cinematografici italiani e internazionali, fino a diventare assistente personale del regista quattro volte candidato al premio Oscar Michael Mann. A 25 anni dirige il suo primo lungometraggio, il film thriller Phobia, con protagonisti Jenny de Nucci e Antonio Catania, al cinema dal 5 ottobre 2023.