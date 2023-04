Riecco la 'Festa del Soccorso': è tutto pronto per la 'Corsa dei Fujenti' dietro l'esplosione delle 'Batterie'

Dal 19 al 23 maggio a San Severo si svolgeranno i tradizionali e solenni festeggiamenti in onore di Maria SS del Soccorso, patrona della città.

L'evento è conosciuto in tutto il mondo per i suoi spettacoli pirotecnici denominati 'Batterie', durante le processioni della mattina e tutte le serate di festa, alle quali è associata la 'Corsa del Fujente', vale a dire la corsa di persone di qualsiasi sesso e ceto sociale, che corrono dietro, avanti e lateralmente alle batterie, in segno di devozione. Una tradizione che ha origini molto lontane ma nel corso degli anni, a causa di stringenti normative, è stata ridimensionata per evitare incidenti ai fujenti e alle migliaia di persone che affollano strade, vie e piazze.

Durante la sera, invece, si svolgono i tradizionali fuochi d’artificio aerei e le 'Batterie' rumorose e scintillanti di giorno, alla sera diventano colorate, creando una scenografia fiabesca. Le serate sono allietate anche da concerti, cabaret ed attività per i bambini.

Le giornate principali dei festeggiamenti, che fanno giungere in città turisti e fedeli anche da altre nazioni e che si uniscono alle migliaia di persone che giungono a San Severo da tutta Italia, sono sabato, domenica e lunedì; in questi giorni si svolge la solenne processione mattutina con il simulacro della Madonna del Soccorso e di altri santi ed angeli.

L'associazione 'Tradizione Fujente' organizza interamente la serata del lunedì: dalle 8 alle 10 con il lancio di 'Colpi alla Diana' eseguiti dalla Nuova Pirodaunia di Michele Altrui da San Severo. Alle 11.45, al passaggio della solenne processione su corso Garibaldi, a devozione della famiglia De Stasio Luigi, omaggio floreale alla Vergine del Soccorso ed esecuzione dell’Ave Maria di Schubert interpretata dal violinista M° Luca Modola ed accompagnata al pianoforte dal M° Michele d’Aloia con service di Simone Papagno. Alle 12, invece, al passaggio della solenne processione su corso Garibaldi angolo via Marsala, a devozione di tutti i soci dell’associazione Tradizione Fujente, omaggio floreale alla Vergine del Soccorso. Alle 18 giro bandistico per il centro storico e per le vie principali cittadine, della Bassa Musica l’Armonia Molfettese. Alle 19, in centro storico e per le vie principali cittadine, si svolgeranno le esibizioni degli artisti di strada con mascotte, trampolieri e spettacoli itineranti di 'Fata Bollicina'. Alle 20.30 spettacoli musicali, danzanti e di cabaret presentati dallo showman televisivo Giuseppe Luigi Iannetti con Loris d’Apote e Khaos con musica dance Ottanta-Novanta. Spettacolo di cabaret, direttamente dalla trasmissione televisiva Made in Sud, con Nello Iorio. Serata dance con dj set del gruppo 'Khaos'. Alle 23.50, in via Mario Carli, spettacolare batteria alla bolognese eseguita dalla nuova Pirodaunia di Michele Altrui da San Severo. A seguire, grandiosi spettacoli pirotecnici aerei eseguiti dalle ditte Pirotecnica Paolelli da Tagliacozzo, Pirotecnica F.lli Romano da Angri.

La Festa Maria SS. del Soccorso è stata inserita dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, nel progetto 'Legami intangibili nei paesaggi festivi'. Il progetto, candidato dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, è risultato vincitore di Strategia Fotografia 2022, bando pubblico volto a promuovere e a sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo della fotografia italiana e che si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC. Il progetto di documentazione fotografica toccherà tutte le regioni italiane e San Severo è l’unico Comune in Puglia ad essere stato selezionato.