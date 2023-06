Castelnuovo ospita la 29esima Festa della Musica

La Festa della Musica torna sui Monti Dauni. Sarà infatti nuovamente Castelnuovo della Daunia ad ospitare la 29° edizione dell’evento promosso da Aipfm (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dal Ministero dei Beni Culturali e turistici. Un programma ricco di spettacolo quello organizzato dalla Pro Loco “G.B.Trotta” con il patrocinio del Comune di Castelnuovo. Sabato 17 giugno e domenica 18 giugno saranno due giorni di festa, musica e divertimento e vedranno esibirsi artisti di ogni genere. Si parte alle ore 19 di sabato 17 giugno nella location di Porta Lucera per l’apertura della manifestazione con taglio del nastro ed esibizione di sbandieratori e artisti di strada. Alle 20.45, tappa a Piazza Canelli per il concerto della “Equilibrio Instabile”, cover band degli Stadio. Si cambia genere alle 21.45, quando ai Giardini Clelia Pellicano si esibirà il trio musicale “Omaggio a Morricone”. Chiudono la serata, nuovamente a Porta Lucera, il concerto della band “D-Wine” e il silent party con le musiche di DJ Johnny. La domenica invece si parte alle ore 18 in piazza Municipio con i giochi di società giganti per bambini e adulti organizzati dall’Associazione “Abracadabra” che proseguiranno fino alle 20.30. Piccolo break poi fino alle 22, quando il gruppo musicale dei “Dreamers” anticiperà l’esibizione dell’artista principale Antonino che chiuderà l’evento. Un antipasto di quella che sarà un’estate ricca di eventi e sagre, come la storica Sagra della Zanchetta arrivata alla 34° edizione, un must per il paese e per l’intero territorio dei Monti Dauni.