'Darwin day' a Foggia: il Polo Biblio-Museale celebra il padre della teoria dell'Evoluzione

Apertura straordinaria del Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, domenica 18 febbraio 2024, con visita guidata e laboratorio creativo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dal titolo Viaggiando con Darwin, un’iniziativa dedicata alle famiglie con bambini dai sei agli otto anni. Anche quest’anno il Polo Biblio-Museale di Foggia aderisce al Darwin Day, celebrazione annuale, che si svolge in tutto il mondo in occasione dell’anniversario di nascita del padre della teoria dell’evoluzione, nato il 12 febbraio 1809 e morto il 19 aprile 1882.

Un posticipo di pochi giorni, dunque, per gli eventi organizzati al Museo, in modo da consentire alle famiglie di partecipare in un giorno festivo, in cui maggiore è il tempo libero. In programma letture e curiosità per ripercorrere le tappe del viaggio del celebre naturalista, oltre ad un laboratorio pratico, che i bambini potranno svolgere con il supporto delle operatrici museali. Prevista anche una visita guidata alle sale espositive del Museo.

Tappa centrale del percorso sarà la sala dedicata all’Evoluzione e alle teorie di Charles Darwin, uno spazio che ospita un murale permanente sulle esplorazioni compiute da Darwin, a bordo del Beagle, dalle Isole di Capo Verde alle Falkland, dalle coste del Sud America alle Isole Galápagos, fino all'Australia. Evento ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento massimo di 20 partecipanti. Sul portale della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, invece, nell’Area Percorsi del catalogo online (www.lamagnacapitana.it), una ricca bibliografia dedicata a Darwin e all’Evoluzionismo.

Una teca, all’ingresso, raccoglie anche una selezione di monografie a tema. Prenotazioni: 0881.706460 – email:museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it