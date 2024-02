Curiosando tra le stelle all'anfiteatro Parco San Felice

Il 4 marzo, un'esperienza straordinaria di divulgazione astronomica prenderà vita presso l'anfiteatro di Parco San Felice, a Foggia. L'evento, intitolato 'Curiosando tra le stelle0, promette di trasportare il pubblico in un viaggio affascinante tra le meraviglie del cielo notturno.



Gli astrofili dell'associazione Gruppo Astrofili Dauni, in collaborazione con il gruppo A.D.C. Astrofili di Capitanata, si uniscono per offrire una serata speciale, durante la quale i loro telescopi saranno puntati verso pianeti, nebulose, ammassi globulari, e non mancherà la scoperta delle costellazioni del periodo.



L'iniziativa, libera e gratuita, rientra nel ricco calendario di incontri del Festival della Scienza volto ad esplorare il mondo della scienza e connettersi con la comunità scientifica. L'evento si inserisce anche nel contesto del Progetto Cielo FG del Liceo scientifico Marconi, giunto alla sua XII edizione, che mira ad arricchire la cultura scientifica di base dei cittadini del futuro e ad orientarli verso percorsi di studio universitario.

Parcocittà, @Astro_Gargano e Scienza&Meteo Foggia figurano come partner della serata, contribuendo a rendere l'esperienza ancora più completa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

L'evento aprirà alle 18:40 e si concluderà alle 20, dando così l'opportunità a tutta la cittadinanza di partecipare e lasciarsi incantare dalla bellezza dell'universo.