A San Marco in Lamis torna il Premio Resistenze

Dopo il successo dell’anno scorso, torna a San Marco in Lamis il ‘Premio Resistenze’ organizzato dal circolo locale dell’Auser per celebrare i Garganici che si sono distinti per il loro impegno e la loro resilienza. L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 18.30 presso il Teatro De Carolis.

I premiati di quest’anno sono: Carmela Luciani (stilista), Antonio D’Agruma (appassionato di animali), Angelo Ianzano, (infermiere Pronto Soccorso Casa Sollievo della Sofferenza), Michele Fulgaro (cantore e musicista), Antonio Daniele (uomo di cultura e di Legge), Tiziano Paragone (medico chirurgo), Mara Masullo (direttore sanitario ASL Foggia), Joseph Tusiani per i 100 anni dalla nascita, Domenico Rendina (deportato nei campi nazisti) e Gabriele Tardio (uomo di fede e di cultura). Fra le associazioni, riceveranno il riconoscimento la Fondazione Angelo e Pasquale Soccio di San Marco in Lamis, la Pro Loco Serrilli di San Marco in Lamis, la Pro Loco Borgo Celano, il Corpo Forestale Volontario (Esaf) di Rignano Garganico e l’AVAS San Pio – Associazione di volontariato di San Giovanni Rotondo.

Alle 20 andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Vita di Matteo Salvatore’ con Roberta Palumbo, Nazario Vasciarelli e Lorenzo Bonfitto.