Lucera diventa un villaggio medioevale con giostre, dame e cavalieri

Un tuffo nel Medioevo. E’ quanto sta accadendo a Lucera che fino al 13 agosto vestirà i panni di un vero e proprio ‘Villaggio Medioevale’. L’idea è dell’aps ‘Cinque Porte Storiche-Città di Lucera’ in collaborazione con il Comune. Gli eventi hanno preso il via martedì scorso nella suggestiva cornice della Fortezza Svevo-Angioina. Si è partiti con la sfilata delle Dame dei 5 Rioni che si è conclusa con l’elezione della Dama di Porta, a seguire c’è stato il ‘Gioco dell’Oca Vivente’ che ha visto gareggiare gli arcieri delle 5 Porte per contendersi il titolo di ‘Dama d’Estate’ conquistato da Porta Troia. A conclusione della giornata l’Investitura dei 5 cavalieri e la storica ‘Giostra del Saraceno’ riproposta per la prima volta dopo circa venti anni e che ha visto i cavalieri delle Cinque Porte sfidarsi nel colpire con una lancia, a turno per tre volte ciascuno, un fantoccio girevole raffigurante appunto un saraceno. Ad aggiudicarsi la gara è stata Porta San Severo.

Si continua oggi, giovedì 10 agosto, alle 19 con ‘Le Porte in Centro’ che vedrà numerosi figuranti animare i vicoli e le piazze della città, mentre venerdì in piazza Duomo ci sarà la conversazione ‘Lucera Saracena - 800° Anniversario della fondazione della colonia saracena di Lucera’ curata dall’associazione ‘Gens Capitanatae’ e condotta dal prof. Fulvio Delle Donne dell’Università della Basilicata e dal giornalista e saggista Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1. Il 12 agosto alle 18 in piazza Duomo avrà luogo la benedizione del Palio e degli atleti delle 5 Porte Storiche da parte del Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano, mentre alle 21 nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo si svolgerà il Torneo delle Chiavi. Il 13 agosto nelle strade della città andrà in scena il Corteo Storico che partirà alle 18.30 dalla Fortezza Svevo-Angioina per giungere alle 20.30 in piazza Duomo dove ci sarà la cerimonia di affidamento della Città a Santa Maria. Sfileranno oltre cinquecento figuranti tra dame, cavalieri, musici e sbandieratori.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ad eccezione del ‘Torneo delle Chiavi’ il cui ticket è di 5 euro (l’incasso è a favore del Comune di Lucera). Le prevendite sono disponibili presso la sede dell’APS 5 Porte Storiche Città di Lucera (in piazza Duomo 2, dal lunedì al sabato 9.30/12.30 e 17.00/20.00).