Saverio Tommasi presenta a Foggia l'inchiesta 'Troppo neri'

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, giovedì 21 marzo alle ore 18 nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, Saverio Tommasi presenta il libro ‘Troppo neri’ (Feltrinelli), con le fotografie di Francesco Malavolta.

Saverio Tommasi, giornalista e autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero, che lavora per Fanpage.it, ha dedicato questo libro fotografico all’immigrazione, raccontando storie vere, fuori dai luoghi comuni, senza mai dimenticare la speranza e la vita, come sempre fa nei suoi lavori.

“Scrivo questo libro perché sono ossessionato. Non lo scrivo perché sono buono, o immigrato, L’esperienza diretta non mi appartiene, ho semplicemente svolto l’attività umana più comune: per anni ho parlato con le persone, a centinaia, provenienti da decine di Paesi del mondo, da nord a sud, ognuna di loro in fuga da molte cose e da qualcuno [… ] Scrivo questo libro perché sono ossessionato dalla vita, e quando la vedo perdersi agli angoli provo dolore. Il dolore degli altri mi indolenzisce, non mi lascia quieto, perché so di esserne in qualche forma responsabile”, si legge nel suo libro che presenta 52 brevi capitoli, ciascuno dei quali è introdotto da una parola.

Di grande impatto le fotografie di Francesco Malavolta, fotogiornalista impegnato da oltre vent’anni nella documentazione dei flussi migratori che interessano il nostro continente.

L’evento, che rientra nell’ambito della rassegna letteraria ‘Fuori gli Autori’ organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia e dalla libreria Ubik, si avvale della collaborazione dell’Amministrazione comunale e delle associazioni Solidaunia, Fratelli della Stazione, Africa United.