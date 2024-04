Carmelo Greco a Foggia presenta il romanzo ‘La strada di Miriam’

Lo scrittore Carmelo Greco fa tappa a Foggia per presentare il suo ultimo lavoro ' La strada di Miriam’ (Scatole parlanti). L’appuntamento è per giovedì 18 aprile a partire dalle 18.30, presso gli spazi di Centonove/novantasei. La serata organizzata nell’ambito della rassegna ‘Libri in Bottega’ si inserisce nel programma di eventi culturali e sociali organizzati dalla bottega di piazza Cavour, promossa dal consorzio di cooperative sociali 'Oltre/la rete di imprese' per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto attraverso la voce di esperienze, testimonianze, storie.

‘La strada di Miriam’. Romanzo on the road in cui a parlare è Miriam, ci svolge lungo la penisola, da Milano fino a una zona dell’Italia dietro i cui nomi fittizi è facile riconoscere il Salento. Ambientato nel 2020, l’annus horribilis della pandemia, la storia si articola in momenti digressivi e progressivi spiazzanti di cui, insieme all’io narrante, protagonista è il percorso stesso che è necessario condurre per arrivare allo scioglimento finale. Non si tratta di una strada qualunque, perché Miriam si muove in un mondo devastato da una apocalisse dove quello che conta, nel contesto imprevedibile che ha stravolto l’ordine morale e naturale delle cose, e? la memoria e il suo unico punto di positività incarnato dal nonno.

Il libro cerca di mantenere vivo il ricordo doloroso di un periodo che ha segnato ognuno di noi, quello del covid. È un romanzo che ribadisce l’importanza di tenere viva la memoria, i legami, le relazioni, che aiutano a superare i momenti di maggiore fragilità e solitudine.

Una curiosità. Il cognome della protagonista è Fonte, proprio come quello di Renata, uccisa il 31 marzo 1984 da due sicari a Nardò, il Comune in provincia di Lecce di cui era assessore.