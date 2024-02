Katia e Marielle Labèque in concerto ‘a due pianoforti’ nel rinnovato Auditorium Santa Chiara

Le sorelle francesi Katia e Marielle Labèque, il duo pianistico forse più noto al mondo, si esibiranno in concerto nel rinnovato Auditorium Santa Chiara di Foggia venerdì 16 febbraio, alle 19.

È la prima tappa del tour pugliese organizzato in partenariato da Musica Felix di Foggia, Camerata Musicale Salentina di Lecce e Camerata Musicale Barese.

Dopo Foggia Katia e Marielle Labèque saliranno sul palco del Teatro Apollo di Lecce (domenica 18 febbraio) e del Teatro Piccinni di Bari (19 febbraio).

Saranno protagoniste assolute di tre serate dal titolo ‘A due pianoforti’, con musiche di Glass e Bernstein.

Le due pianiste francesi saranno il simbolo di una importante sinergia tra enti, con l’intento operoso di rendere la Puglia sempre più una fucina di eventi di alto valore artistico e con l’impegno di condividerne i frutti.

Ancora una volta, la musica, col suo senso estetico più nobile, unisce Fondazione Apulia Felix, Camerata Musicale Salentina e Camerata Musicale Barese, tre realtà culturali storiche.

Una sinergia che ha già dato i suoi frutti negli scorsi mesi, quando un tour itinerante in Puglia ha coinvolto il trio del grande violinista Gidon Kremer e che, certamente, contribuirà in futuro ad attirare i più grandi artisti del panorama internazionale nelle principali città pugliesi.

La formula itinerante proposta dai direttori artistici Dino De Palma e Pierluigi Camicia sta, infatti, ricevendo l’entusiastica accoglienza di tanti musicisti, attratti anche dalla possibilità di conoscere la Puglia da nord a sud.

Il programma ‘A due pianoforti’ verterà sull’ascolto di due brani composti da Philip Glass proprio per le due sorelle francesi, due cicli ispirati a Cocteau di immediata godibilità, pezzi in cui il genio del re del minimalismo contemporaneo potrà esprimersi al meglio, per poi chiudersi con una suite di tre canzoni tratte da West Side Story di Bernstein.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: 3929892331, e-mail infoapuliafelix@gmail.com.