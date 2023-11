Marta dell'Anno protagonista alla libreria Rio Bo con un "Piccolo grande concerto per piccole grandi orecchie"

Tra tanti laboratori da RioBo arriva pure un concerto "particolare". Venerdì 24 novembre alle ore 19 si potrà ascoltare il nuovo disco di Marta dell'Anno. La musicista e compositrice foggiana, in Francia da tanti anni, presenterà il suo nuovo album 'Tempo di metamorfosi, di Sante e di Madonne', uscito lo scorso 27 Ottobre, accompagnata dalla splendida pianista Giulia Grassi.

Due donne, un'unica voce. Ci suoneranno degli estratti del disco, in formato concerto ridotto, spiegando i testi, in italiano ed in francese, ci presenteranno i loro strumenti (pianoforte e viola) in maniera dettagliata, e impareremo due ritornelli, da poter cantare insieme.

È previsto un momento finale di scambio di domande e risposte, per colmare la curiosità di tutte e tutti. Giulia Grassi è una pianista curiosa ed eclettica, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e perfezionatasi al Royal College of Music di Londra. Suona in tutto il mondo e si interessa al canto e alla musica tradizionale, con una grazia e una bellezza fuori dal comune, studia armonia e composizione, costruisce ogni singolo suono con attenzione. Marta dell'Anno è violista e cantante, diplomata in viola classica e laureata in Scienze della formazione.

Suona in tutto il mondo, in formazioni che vanno dal duo al quintetto, scrive e compone, con strumenti elettrici ed acustici. Ha frequentato il corso triennale di Metodologia Orff-Schulwerk presso la Scuola Donna Olimpia di Roma e tiene laboratori di musica e di canto, in tutta Europa, per adulti e bambini.