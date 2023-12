Sui Monti Dauni il primo concerto a lume di candela con le musiche di Carmine Padula

Per la prima volta in provincia approda in Capitanata un evento che sta facendo successo in tutto il mondo, il concerto al lume di candela. Sarà Rocchetta Sant’Antonio ad ospitarlo nella suggestiva cornice della chiesa matrice il 29 dicembre prossimo con la partecipazione straordinaria di Carmine Padula, giovane Maestro e Compositore protagonista della creazione di tante colonne sonore per film e fiction Rai e Mediaset. A completare il parterre musicale del “candlelight concert” ci sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema diretta da Celestino Pio Caiazza.

Al centro del concerto musiche sacre e le più apprezzate colonne sonore composte da Padula per diversi film e serie Tv. L’evento promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio in collaborazione con l’associazione LiberaMente e la Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria con il sostegno del Ministero della Cultura, è ad ingresso gratuito alle ore 21. “Una straordinaria occasione per poter valorizzare la musica in un contesto stupendo come la barocca chiesa di Rocchetta Sant’Antonio impreziosita dalla suggestiva atmosfera di migliaia di candele accese che valorizzano ancor di più i brani eseguiti", il commento del compositore Carmine Padula.

Di grande impatto anche per la conformazione, 17 elementi che si stringeranno attorno al pianoforte suonato da Padula. “Eventi di questa caratura - fa eco il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello - sono la dimostrazione che nei piccoli centri dei Monti Dauni, non solo c’è fermento sociale, ma c’è quel fermento culturale che vuole valorizzare sotto ogni profilo i paesi più periferici della provincia. A Rocchetta accoglieremo questo evento unico con molta attesa, perché grazie alla cultura possiamo creare i presupposti per poter attrarre visitatori alla scoperta dei nostri stupendi borghi”.

Carmine Padula resta tra i protagonisti assoluti del panorama culturale pugliese. A soli 23 anni ha avuto modo di dirigere importanti orchestre e di conoscere e collaborare con il grande maestro Ennio Morricone. È noto principalmente per la sua collaborazione con il regista Giacomo Campiotti per il quale compone le colonne sonore delle fiction Rai Ognuno è perfetto e successivamente di Chiara Lubich - L'amore vince tutto e La Sposa, segnando l'esordio più giovane in Rai nella sezione delle colonne sonore. Vincitore di diversi premi nazionali ed internazionali per la sua musica, ha composto inoltre la colonna sonora del film Stessi Battiti di Roberto Gasparro, delle musiche per la serie Rai Vincenzo Malinconico - avvocato d'insucesso oltre che per diversi documentari, programmi televisivi e cortometraggi tra cui Ughetto Forno - Il partigiano bambino vincitore ai Nastri d'Argento 2023. Archi e pianoforte, avranno il compito di catapultare gli spettatori in un non luogo nel chiaroscuro delle candele per poter vivere a pieno il vero senso della musica.